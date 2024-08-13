Mornar Bar - Paksi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Mornar Bar sahasında Paksi'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Mornar Bar - Paksi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Mornar Bar - Paksi maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Mornar Bar ile Paksi karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Mornar Bar - Paksi maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

MORNAR BAR - PAKSI MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Mornar Bar - Paksi maçı 13 Ağustos Salı günü TSİ 21.45'te oynanacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.