Maribor - Vojvodina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Maribor sahasında Vojvodina'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Maribor - Vojvodina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Maribor - Vojvodina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Maribor ile Vojvodina karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Maribor - Vojvodina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

MARİBOR - VOJVODİNA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Maribor - Vojvodina maçı 8 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.15'te oynanacak. Karşılaşma TV 8,5 ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.