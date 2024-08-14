Legia Warszawa - Brondby maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Legia Warszawa sahasında Brondby'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Legia Warszawa - Brondby maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Legia Warszawa - Brondby maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Legia Warszawa ile Brondby karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Legia Warszawa - Brondby maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

LEGIA WARSZAWA - BRONDBY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Legia Warszawa - Brondby maçı 15 Ağustos Perşembe günü TSİ 19.00'da oynanacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.