Iberia - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Iberia sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Iberia - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Iberia ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Iberia - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

IBERIA - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Iberia - Başakşehir maçı 8 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı henüz belli olmadı.