UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Iberia Tiflis ile karşı karşıya gelecek olan RAMS Başakşehir'in, rakibini elemesi durumda yükseleceği play-off turundaki rakibi bugün belli olacak. Peki, kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda? İşte yanıtı...
KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Konferans Ligi play-off turu kura çekimi, 5 Ağustos Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Kura çekimi TSİ 15.00'te başlayacak ve UEFA TV üzerinden canlı olarak izlenebilecek.
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BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Botev - Zrinjski eşleşmesinin galibi
Maribor - Vojvodina eşleşmesinin galibi
Petrocub - New Saints eşleşmesinin mağlubu
Ruzomberok - Hajduk Split eşleşmesinin galibi
Osijek - Zira eşleşmesinin galibi
Kİ - Borac Banja Luka eşleşmesinin mağlubu
Trnava - Wisla Krakow eşleşmesinin galibi
Ararat - Puskas Akademia eşleşmesinin galibi
Kilmarnock - Tromso eşleşmesinin galibi
St Mirren - Brann eşleşmesinin galibi
St Gallen - Slask Wroclaw eşleşmesinin galibi
Auda - Drita eşleşmesinin galibi
Celje - Shamrock Rovers eşleşmesinin mağlubu
Hacken - Paide eşleşmesinin galibi
Krvybas - Viktoria Plzen eşleşmesinin mağlubu
CSKA 1948 - Pafos eşleşmesinin galibi
Paks - Mornar eşleşmesinin galibi
Dinamo Minsk - Lincoln Red Imps eşleşmesinin mağlubu
St Partick's Athletic - Sabah eşleşmesinin galibi
Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir ise play-off turuna kalması halinde 22 ve 29 Ağustos'ta bu turun maçlarını oynayacak.