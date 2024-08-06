NOAH - AEK Atina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. NOAH sahasında AEK Atina'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, NOAH - AEK Atina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NOAH - AEK Atina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. NOAH - AEK Atina karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; NOAH - AEK Atina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

NOAH - AEK ATINA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

NOAH - AEK Atina maçı 6 Ağustos Salı günü TSİ 19.00'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.