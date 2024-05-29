UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Olympiakos ile Fiorentina kozlarını paylaşıyor. Yunanistan'da bulunan Ayasofya Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
OLYMPIAKOS - FIORENTINA MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
OLYMPIAKOS - FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Olympiakos - Fiorentina maçı 29 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de TV 8,'de canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Retsos, David Carmo, Ortega, Hezze, Iborra, Chiquinho, Podence, Fortounis, El Kaabi
Fiorentina: Terraciano, Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Bonaventura, Arthur, Mandragora, Gonzalez, Kouame, Belotti