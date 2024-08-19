UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu başlıyor!

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu ilk ayağı, 20 Ağustos Salı günü oynanacak tek maçla başlayacak. Bu turda ülkemizi Başakşehir ve Trabzonspor temsil edecek. | Son dakika spor haberleri

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 19.08.2024- 10:53