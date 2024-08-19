Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının play-off turunda, 20-22 Ağustos'ta 24 maç yapılacak.
RAMS Başakşehir, 22 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.45'te İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'e konuk olacak.
Trabzonspor ise aynı gün TSİ 22.00'de İsviçre temsilcisi St. Gallen ile deplasmanda karşılaşacak.
Rövanş karşılaşmaları, 28-29 Ağustos'ta oynanacak.
Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçlarının (TSİ) programı şöyle:
20 Ağustos Salı
19.00 Noah (Ermenistan) - Ruzomberok (Slovakya)
21 Ağustos Çarşamba
19.45 Vitoria (Portekiz) - Zrinjski (Bosna Hersek)
22 Ağustos Perşembe
19.00 Pyunik (Ermenistan) - Celje (Slovenya)
19.00 Legia (Polonya) - Drita (Kosova)
19.00 Mlada Boleslav (Çekya) - Paksi (Macaristan)
19.30 Panevezys (Litvanya) - The New Saints (Galler)
20.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Zire (Azerbaycan)
20.00 Djurgarden (İsveç) - Maribor (Slovenya)
20.00 Brann (Norveç) - Astana (Kazakistan)
20.00 Hacken (İsveç) - Heidenheim (Almanya)
20.00 Kopenhag (Danimarka) - Kilmarnock (İskoçya)
20.30 CFR Cluj (Romanya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
21.00 Vikingur Reykjavik (İzlanda) - Santa Coloma (Andorra)
21.00 Rijeka (Hırvatistan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)
21.00 Fiorentina (İtalya) - Puskas Akademia (Macaristan)
21.00 Kryvbas (Ukrayna) - Real Betis (İspanya)
21.15 Partizan (Sırbistan) - Gent (Belçika)
21.30 Wisla Krakow (Polonya) - Cercle Brugge (Belçika)
21.45 Klaksvik (Faroe Adaları) - HJK (Finlandiya)
21.45 St. Patrick's Athletic (İrlanda) - RAMS Başakşehir
22.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Larne (Kuzey İrlanda)
22.00 St. Gallen (İsviçre) - Trabzonspor
22.00 Lens (Fransa) - Panathinaikos (Yunanistan)
22.00 Chelsea (İngiltere) - Servette (İsviçre)