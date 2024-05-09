UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı final rövanşında Fenerbahçe'yi eleyen Olympiakos sahasında Aston Villa'yı ağırladı. Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Felix Zwayer düdük çaldı.
Olympiakos, 4-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Aston Villa'yı 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Yunan ekibine galibiyeti getiren golleri 10 ve 81. dakikalarda El Kaabi kaydetti.
Olympiakos, UEFA Konferans Ligi finalinde Yunanistan'daki Ayasofya Stadyumu'nda Fiorentina ile kozlarını paylaşacak.
TARİHTE BİR İLK!
Konferans Ligi'nde Aston Villa'yı saf dışı bırakan Olympiakos, kulüp tarihinde ilk defa Avrupa kupalarında finale yükselme başarısı gösterdi.