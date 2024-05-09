Olympiakos 2-0 Aston Villa (MAÇ SONUCU-ÖZET) Olympiakos zoru başardı finale çıktı!

UEFA Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı yaşandı. Olympiakos ile Aston Villa kozlarını paylaştı. 4-2'nin rövanşında karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde kazanan 2-0'lık skorla Olympiakos oldu. Böylelikle Yunan ekibi finale çıkan taraf oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 09.05.2024- 23:57 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024- 00:01