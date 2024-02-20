Gent - Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Gent sahasında Maccabi Haifa'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Gent - Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Gent ile Maccabi Haifa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Gent - Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

GENT - MACCABI HAIFA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gent - Maccabi Haifa maçı 21 Aralık Çarşamba günü TSİ 20:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.