UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Lille, Aston Villa'yı ağırladı.
İlk mücadeleyi 2-1 kazanan İngiliz ekibi, bu karşılaşmanın normal süresinde 2-1 mağlup oldu.
Uzatmalara giden maçın son yarım saatinde gol sesi çıkmadı.
Penaltılarda ise 4-3 kazanan Aston Villa adını yarı finale yazdırdı.
Lille'in gollerini 15. dakikada Yusuf Yazıcı ile 67. dakikada Benjamin Andre kaydetti.
Aston Villa'nın tek golünü ise 87. dakikada Matty Cash attı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Olympiakos'u elerse İngiliz ekibi ile yarı finalde karşılaşacak.