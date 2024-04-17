Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları 18 Nisan Perşembe günü oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları 18 Nisan Perşembe günü yapılacak. Organizasyondaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, deplasmanda 3-2 mağlup olduğu Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka 18 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final müsabakaları 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacak. Turnuvada kupanın sahibi, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı'nda yapılacak final maçının ardından belli olacak.

UEFA KONFERANS LİGİ'NDE ÇEYREK FİNAL RÖVANŞ MAÇLARININ PROGRAMI VE İLK MÜSABAKALARDA ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:

19.45 Lille - Aston Villa (1-2)

19.45 Fiorentina - Viktoria Plzen (0-0)

22.00 PAOK - Club Brugge (0-1)

22.00 Fenerbahçe - Olympiakos (2-3)