Olympiakos Fenerbahçe'ye hazır!

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Olympiakos, temsilcimiz Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Yunan ekibi bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.04.2024- 19:19 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024- 19:21