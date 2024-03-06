Servette - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Servette sahasında Viktoria Plzen'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Servette - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Servette - Viktoria Plzen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Servette ile Viktoria Plzen karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Servette - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

SERVETTE - VİKTORİA PLZEN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Servette - Viktoria Plzen maçı 7 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'te EXXEN'de canlı yayınlanacak.