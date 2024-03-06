Olympiakos - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Olympiakos sahasında Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Olympiakos - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Olympiakos - Maccabi Tel Aviv maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Olympiakos ile Maccabi Tel Aviv karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Olympiakos - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

OLYMPIAKOS - MACCABI TEL AVIV MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Olympiakos - Maccabi Tel Aviv maçı 7 Mart Perşembe günü TSİ 20.45'te EXXEN'de canlı yayınlanacak.