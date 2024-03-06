Dinamo Zagreb - Paok maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dinamo Zagreb sahasında Viktoria Plzen'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Dinamo Zagreb - Paok maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Dinamo Zagreb ile Paok karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Dinamo Zagreb - Paok maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

DINAMO ZAGREB - PAOK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dinamo Zagreb - Paok maçı 7 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'te EXXEN'de canlı yayınlanacak.