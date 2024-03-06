Sturm Graz - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sturm Graz sahasında Lille'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Sturm Graz - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Sturm Graz ile Lille karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Sturm Graz - Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

STURM GRAZ - LILLE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sturm Graz - Lille maçı 7 Mart Perşembe günü TSİ 20.45'te EXXEN'de canlı yayınlanacak.