Viktoria Plzen - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Viktoria Plzen sahasında Dinamo Zagreb'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Viktoria Plzen - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Viktoria Plzen - Dinamo Zagreb maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Viktoria Plzen ile Dinamo Zagreb karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Viktoria Plzen - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

VIKTORIA PLZEN - DINAMO ZAGREB MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Viktoria Plzen - Dinamo Zagreb maçı 9 Kasım Perşembe günü TSİ 20:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.