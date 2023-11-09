Astana - Balkani maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Astana sahasında Balkani'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Astana - Balkani maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Astana - Balkani maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Astana ile Balkani karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Astana - Balkani maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

ASTANA - BALKANİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Astana - Balkani maçı 9 Kasım Perşembe günü TSİ 18:30'da Exxen'de canlı yayınlanacak.