Legia Varşova - Zrinjski maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Legia Varşova sahasında Zrinjski'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Legia Varşova - Zrinjski maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Legia Varşova - Zrinjski maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Legia Varşova ile Zrinjski karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Legia Varşova - Zrinjski maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

LEGIA VARŞOVA - ZRINJSKI MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Legia Varşova - Zrinjski maçı 9 Kasım Perşembe günü TSİ 20:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.