Helsinki - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Helsinki sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Helsinki - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Helsinki ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Helsinki - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

HELSINKI - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Helsinki - Eintracht Frankfurt maçı 9 Kasım Perşembe günü TSİ 20:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.