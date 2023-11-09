Ludogorets - Fenerbahçe maçı canlı izle | Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Ludogorets ile kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertli ekip kazanarak gruptan çıkmayı garantilemek ve namağlup serisini sürdürmek istiyor. Fenerbahçe'de 6 isim maçta süre alamayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Ludogorets - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.11.2023- 17:41