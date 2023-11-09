Paok - Aberdeen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

Paok - Aberdeen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Paok sahasında Aberdeen'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Paok - Aberdeen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 09.11.2023- 15:51