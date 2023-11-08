UEFA Konferans Ligi H Grubu 4. maçında 9 Kasım Perşembe günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Ludogorets'te teknik direktör Georgi Dermendzhiev, sarı-lacivertlilerin çok güçlü bir takıma sahip olduğunu ve karşılaşmanın gruptan çıkmak adına son şansları olduğunu söyledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü maçında 9 Kasım Perşembe günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Ludogorets'in teknik direktörü Georgi Dermendzhiev, sarı-lacivertlilerin çok güçlü bir takıma sahip olduğunu ve karşılaşmanın gruptan çıkmak adına son şansları olduğunu söyledi.

Müsabakanın oynanacağı Ludogorets Arena'da düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'nin çok klas oyunculara sahip güçlü bir takım olduğunu belirtti.

En iyi oyunlarını oynamak istediklerini vurgulayan 68 yaşındaki çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe çok klas oyunculara sahip güçlü bir takım. Bizim için onlarla oynamak büyük bir gurur. Onlarla oynamak bizim klasımızı ölçmek için harika bir sınav. İstanbul'da sakatlık yaşayan bir stoper oyuncumuz var, o forma giyemeyecek. Kendisini korumak amaçlı oynatmayacağız. Her şeye rağmen biz bizim oyunumuzu oynayacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Fenerbahçe klas bir takım, şu anda grupta liderler. Biz en iyi oyunumuzu sergilemeye çalışacağız. Bu maç bizim gruptan çıkmak için son şansımız olabilir."

TODOR NEDELEV: "KENDİMİ YÜZDE YÜZ HAZIR HİSSEDİYORUM"

Ludogorets'in tecrübeli oyuncularından Todor Nedelev, karşılaşma öncesinde kendisini hazır hissettiğini belirtti.

Takımın kendisini çok iyi karşıladığını ve ekibe alıştığını anlatan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Yarın oyunda olup olmayacağıma hoca karar verecek. Ben kendimi yüzde yüz hazır hissediyorum. İstanbul'da pozisyonlar yakaladık. Yarın elimizden geleni yapacağız. Fenerbahçe çok iyi bir takım ama en iyi sonucu almaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.