KONFERANS LİGİ KURA CANLI İZLE - Fenerbahçe, Beşiktaş kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde rakiplerini eleyerek gruplara kalan temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Siyah-beyazlı ve sarı-lacivertlilerin Avrupa'da hangi grupta, hangi takımla eşleşeceğini merak eden futbolseverler, Konferans Ligi kura çekimini canlı izlemek için araştırmalara başladı. Peki Beşiktaş ve Fenerbahçe kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte muhtemel rakipleri...

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 01.09.2023- 11:00