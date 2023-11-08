UEFA Konferans Ligi D Grubu 4’üncü maçında Beşiktaş 9 Kasım Perşembe günü sahasında Bodo Glimt’i konuk edecek. Norveç ekibinde teknik direktör Kjetil Knutsen ve kaleci Nikita Haikin, Tüpraş Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4'üncü maçında Beşiktaş 9 Kasım Perşembe günü sahasında Bodo Glimt'i konuk edecek. Norveç ekibinde teknik direktör Kjetil Knutsen ve kaleci Nikita Haikin, Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın maçta baskılı oynamasını beklediklerini ifade eden teknik direktör Kjetil Knutsen, "Baskılı oynayacaklar. Çim sahada güzel bir atmosfer olacak. Çok sayıda taraftar olacak. Ancak biz elimizden geleni yapacağız. İki taraf da kazanmaya çalışacak. İyi sonuç almayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"AVRUPA'DA OYNADIĞIMIZ MAÇLAR PERFORMANSIMIZI ARTIRIYOR"

Performanslarını arttırmak için çaba gösterdiklerini dile getiren Knutsen, "Bodo Glimt iyi olmaya çalışıyor. Avrupa'da oynadığımız maçlar performansımızı artırıyor. Bodo daha çok büyüyecek ve tecrübe kazanacak. Bu sayede başka ülkelerle, başka kültürlerle, diğer ülkelerin iyi takımlarıyla karşılaşma şansı yakalayacağız" ifadelerini kullandı.

NIKITA HAIKIN: AMACIMIZ KAZANMAK

Yarın kazanmak için sahada olacaklarını dile getiren kaleci Nikita Haikin ise, "Tabii ki burada başarılı olmayı düşünüyoruz. Amacımız kazanmak. Norveç'te çok soğukta oynadılar. Burada atmosfer farklı olacak. Elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"1 PUANDA OLMALARI BİZİM İÇİN BİR ŞEY DEĞİŞTİRMİYOR"

Beşiktaş'ın D Grubu'nda 1 puanda olmasıyla ilgili gelen bir soru üzerine Haikin sözlerini şöyle noktaladı:

"Biz yine çıkıp maçımızı oynayacağız, galip gelmeye çalışacağız. 1 puanda olmaları bizim için çok bir şey değiştirmiyor."