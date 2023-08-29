Türkiye, temsilcilerimizin performansı sayesinde UEFA ülkeler sıralamasında atağa kalktı... basamakları bir bir çıkıyor...
Temsilcilerimiz sahne alıyor! Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Adana Demirspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gruplara kalmak için sahne alıyor. Şampiyonlar Ligi için ilk olarak Galatasaray, Molde ile karşı karşıya gelecek. 31 Ağustos'ta ise Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe Konferans Ligi'nde sahaya çıkacak. İşte UEFA sıralamasındaki yerimiz ve sıralamada yaşanabilecek değişiklikler...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 29.08.2023- 11:44
Geçtiğimiz hafta temsilcilerimiz sayesinde aldığımız 2 galibiyetin puana yansıması sonrası bir üst basamakta yer alan ülke ile arayı epey kapattık.
Bu hafta da Galatasaray-Molde, Beşiktaş-Dinamo Kiev, Twente-Fenerbahçe, Adana Demirspor-Genk karşılaşmaları oynanacak. İşte bu maçlardan ilki olan Galatasaray maçı öncesi, ülke puanlarındaki sıralamamız: