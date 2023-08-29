Temsilcilerimiz sahne alıyor! Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Adana Demirspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gruplara kalmak için sahne alıyor. Şampiyonlar Ligi için ilk olarak Galatasaray, Molde ile karşı karşıya gelecek. 31 Ağustos'ta ise Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe Konferans Ligi'nde sahaya çıkacak. İşte UEFA sıralamasındaki yerimiz ve sıralamada yaşanabilecek değişiklikler...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 29.08.2023- 11:44