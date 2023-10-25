AZ Alkmaar - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

AZ Alkmaar - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. AZ Alkmaar sahasında Aston Villa'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, AZ Alkmaar - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 26.10.2023- 22:04 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023- 22:04