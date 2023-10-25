Dinamo Zagreb - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

Dinamo Zagreb - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dinamo Zagreb sahasında Viktoria Plzen'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Dinamo Zagreb - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 27.10.2023- 00:03 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023- 00:03