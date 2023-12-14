Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman?
F.Bahçe - Spartak Trnava maçı ne zaman?
Süper Loto çekildi (14 Aralık)
Bir Derdim Var 6. bölüm izle
Aspor Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın rakipleri belli oldu! G.Saray'ın rakipleri belli oldu! 01:20
"15-16 senedir bu anı bekliyordum" "15-16 senedir bu anı bekliyordum" 01:17
"Beşiktaş'a çok şey katacaklar!" "Beşiktaş'a çok şey katacaklar!" 01:13
Beşiktaş galibiyetle tamamladı! Beşiktaş galibiyetle tamamladı! 00:53
Kartal Osayi'nin son durumunu açıkladı! Kartal Osayi'nin son durumunu açıkladı! 23:40
"Ferdi ilk 5 ligde oynar ama..." "Ferdi ilk 5 ligde oynar ama..." 23:18
Daha Eski
Tribünlerden Umut Nayir'e destek! Tribünlerden Umut Nayir'e destek! 23:14
"Ben bile kendime şaşırıyorum" "Ben bile kendime şaşırıyorum" 23:11
Ferdi bu sezon 2. golünü attı! Ferdi bu sezon 2. golünü attı! 23:10
Tadic: Şampiyon olmak istiyoruz! Tadic: Şampiyon olmak istiyoruz! 23:09
Dzeko atmaya devam ediyor! Dzeko atmaya devam ediyor! 23:08
Tadic 12. golüne ulaştı! Tadic 12. golüne ulaştı! 23:06
SON DAKİKA