Ludogorets - Spartak Trnava maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Konferans Ligi G Grubu ilk maçında Ludogorets ile Spartak Trnava karşı kaşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Ludogorets - Spartak Trnava maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
LUDOGORETS - SPARTAK TRNAVA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Ludogorets - Spartak Trnava maçı ne 21 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Maçı Exxen'den yayınlanacak.