UEFA Konferans Ligi'nde heyecan başlıyor... C Grubu ilk maçında Legia Varşova sahasında Aston Villa'yı konuk edecek. İki takım da turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor. Peki; Viktoria Plzen-Ballkani maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilinmesi gerekenler...

Viktoria Plzen - Ballkani maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan başlıyor. C Grubu'nda Viktoria Plzen ile Ballkani karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Viktoria Plzen - Ballkani maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VIKTORIA PLZEN - BALLKANI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Viktoria Plzen - Ballkani maçı 21 Eylül Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de yayıncısı bulunmamaktadır.