UEFA Konferans Ligi heyecanı başlıyor. Grup G'nin ilk maçında Eintracht Frankfurt evinde Aberdeen'i ağırlıyor. Maçın yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Aberdeen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak.

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UEFA Konferans Ligi G Grubu ilk maçında Eintracht Frankfurt ile Aberdeen karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Aberdeen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

EINTRACHT FRANKFURT - ABERDEEN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Eintracht Frankfurt - Aberdeen maçı 21 Eylül Perşembe gübü 19.45'te oynanacak. Maçın Türkiye'de yayıncısı yok.