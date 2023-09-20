UEFA Konferans Ligi heyecanı başlıyor. Grup F'nin ilk maçında Ferencvaros evinde Cukaricki'yi ağırlıyor. Maçın yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ferencvaros Cukaricki maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

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UEFA Konferans Ligi F Grubu ilk maçında Ferencvaros ile Cukaricki karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Ferencvaros Cukaricki maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

FERENCVAROS - CUKARICKI MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ferencvaros - Cukaricki maçı 21 Eylül 19.45'te oynanacak. Müsabakanın Türkiye'de yayıncısı yok.