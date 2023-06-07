Fiorentina 1-2 West Ham | MAÇ SONUCU - ÖZET
UEFA Konferans Ligi'nde Fiorentina ile West Ham United karşı karşıya geldi. Wesh Ham United rakibini 2-1 mağlup edrek kupanın sahibi oldu.
Konferans Ligi Haberleri
Yayın Tarihi: 08.06.2023- 00:02 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023- 00:10
West Ham United, 62. dakikada Said Benrahma'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Fiorentina, bu gole hemen cevap verdi. Giacomo Bonaventura, 66. dakikada skoru eşitledi.
West Ham United, 90. dakikada Jarrod Bowen'in attığı golle karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından İngiliz ekibi, Konferans Kupası'nı müzesine götürdü.