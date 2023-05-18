UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. AZ Alkmaar sahasında West Ham United'ı yarı final maçında konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, AZ Alkmaar - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AZ Alkmaar - West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı final maçında AZ Alkmaar ile West Ham United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, AZ Alkmaar - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AZ ALKMAAR - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

AZ Alkmaar - West Ham United maçı 18 Mayıs Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

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