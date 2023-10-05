UEFA Konferans Ligi D Grubu 2. maçında Lugano deplasmanda Beşiktaş'a konuk oldu ve temsilcimizi 3-2'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından İsviçre ekibinin teknik direktörü Mattia Croci-Torti açıklamalarda bulundu ve "Cesaretle oynadık." dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında İsviçre temsilcisi Lugano, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti, "Beşiktaş çok saygı duyduğumuz bir takım. Oyunda da bir takım düşüncelerim vardı. Futbolcularıma son 30 dakikaya kadar beklemelerini ve son 30 dakikada bir şeyler değişebileceğini söyledim. Birçok maçta da bunu görmüştüm. Onlara tembihlemiştim. Onlar da benim dediklerimi yaptılar" ifadelerini kullandı.

"KIRMIZI KARTTAN SONRA RİSKLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTIM"

Nasıl bir taktik benimsediklerinin sorulması üzerine Croci-Torti, "İlk dakikadan itibaren en önemli kozumuz cesaretle oynamaktı. Cesaretle oynadık ve istediklerimizi yaptık. En büyük taktik cesaretle oynamak ve vakit kaybetmeden son ana kadar mücadele etmek. İlk yarıda pozisyonlar bulduk ama gol atamadık. İkici yarı daha belirgin oyuna dahil olduk. Özellikle kırmızı karttan sonra riskli değişiklikler yaptım" şeklinde konuştu.