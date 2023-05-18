Basel - Fiorentina / AZ Alkmaar - West Ham United (UEFA Konferans Ligi - CANLI)

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan, yarı final eşleşmeleri ile devam ediyor. Basel - Fiorentina ve AZ Alkmaar - West Ham United rövanş karşılaşmalarında kozlarını paylaşıyor. Mücadelelerin CANLI ANLATIMLARINI haberimizden takip edebilirsiniz...

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 19.05.2023- 00:00 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023- 00:35