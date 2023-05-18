UEFA Konferans Ligi'nde heyecan, yarı final eşleşmeleri ile devam ediyor. Basel - Fiorentina ve AZ Alkmaar - West Ham United rövanş karşılaşmalarında kozlarını paylaşıyor. Mücadelelerin CANLI ANLATIMLARINI haberimizden takip edebilirsiniz...
BASEL - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Basel - Fiorentina maçı 18 Mayıs Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanıyor.
Basel - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...
AZ ALKMAAR - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
AZ Alkmaar - West Ham United maçı 18 Mayıs Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanıyor.
West Ham United - AZ Alkmaar maçını canlı takip etmek için tıklayın...