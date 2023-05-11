West Ham United 2-1 AZ Alkmaar (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. West Ham United sahasında AZ Alkmaar'ı yarı final maçında konuk etti. Zorlu mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazandı ve rövanş öncesi avantajı kaptı.

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 11.05.2023- 23:57 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023- 00:09