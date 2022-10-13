Vilnius Zalgiris - Pyunik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Vilnius Zalgiris sahasında Pyunik'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Vilnius Zalgiris - Pyunik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Vilnius Zalgiris - Pyunik maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Vilnius Zalgiris ile Pyunik kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Vilnius Zalgiris - Pyunik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VİLNİUS ZALGİRİS - PYUNİK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Vilnius Zalgiris - Pyunik maçı 13 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.