UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Gent sahasında West Ham United'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Gent - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gent - West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Gent ile West Ham United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gent - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENT - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gent - West Ham United maçı 13 Nisan Perşembe günü saat 19.45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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GENT - WEST HAM UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Gent

Roef; Castro-Montes, Ngadeu, Torunarigha; Samoise, Kums, Hong, Odjidja-Ofoe, Fofana; Orban, Cuypers

West Ham United

Areola; Coufal, Zouma, Ogbonna, Palmieri; Bowen, Soucek, Rice, Fornals; Ings, Antonio