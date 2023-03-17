UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | ÇEYREK FİNAL - YARI FİNAL CANLI

UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | ÇEYREK FİNAL - YARI FİNAL CANLI

UEFA Konferans Ligi'nde Anderlecht, AZ Alkmaar, Basel, Fiorentina, Gent, Lech Poznan, Nice, West Ham United'ın yer aldığı çeyrek final turu için kura çekimi gerçekleştirilecek. Futbolseverler detayları merak ediyor. Peki, Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 17.03.2023- 12:30