UEFA Konferans Ligi finali'ne kısa süre kaldı. Son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final kura çekimleri gerçekleştirilecek. Anderlecht, AZ Alkmaar, Basel, Fiorentina, Gent, Lech Poznan, Nice, West Ham United çeyrek finalde yer alacak. Peki, Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek Konferans Ligi kura çekiminde çeyrek final, yarı final eşleşmeleri duyurulacak. Bugün saat 16.00'da başlayacak. Kura çekimi TV 8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak. Eşleşmeler belli olduğunda haberimizde yer alacak.