UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Lech Poznan sahasında Fiorentina'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Lech Poznan - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lech Poznan - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Lech Poznan ile Fiorentina kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lech Poznan - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LECH POZNAN - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lech Poznan - Fiorentina maçı 13 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE

GENT - WEST HAM UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lech Poznan

Bednarek; Pereira, Salamon, Milic, Rebocho; Karlstrom, Kvekveskiri; Skoras, Sousa, Velde; Ishak

Fiorentina

Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Mandragora, Bonaventura, Amrabat; Ikone, Cabral, Gonzalez