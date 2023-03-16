UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. AZ Alkmaar sahasında Lazio'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, AZ Alkmaar - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AZ Alkmaar - Lazio maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda AZ Alkmaar ile Lazio kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, AZ Alkmaar - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AZ ALKMAAR - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

AZ Alkmaar - Lazio maçı 16 Mart Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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