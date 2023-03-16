UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Nice sahasında Sheriff'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Nice - Sheriff maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Nice - Sheriff maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Nice ile Sheriff kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nice - Sheriff maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NICE - SHERIFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nice - Sheriff maçı 16 Mart Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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