13 Temmuz 2023'te start alan ve bu sezon üçüncüsü düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları 21 Eylül 2023'te başlayacak ve 14 Aralık 2023'e kadar devam edecek.
UEFA Konferans Ligi'nde torbalar belli oldu! İşte muhtemel rakiplerimiz
UEFA Konferans Ligi'nde oynanan play-off rövanş maçlarının ardından Beşiktaş, Dinamo Kiev'i; Fenerbahçe de Twente'yi eleyerek gruplara kalmayı başardı. Diğer temsilcimiz Adana Demirspor ise penaltılarda Genk'e elenerek Avrupa hayaline veda etti. Konferans Ligi'nde oynanan mücadeleler sonrası torbalar da belli oldu. İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri... (BEŞİKTAŞ HABERLERİ) (FENERBAHÇE HABERLERİ)
Konferans Ligi'nde final maçı ise 29 Mayıs 2024'teki oynanacak.
UEFA Konferans Ligi'nde grup maçlarının tarihleri şöyle:
1. Maç günü: 21 Eylül 2023
2. Maç günü: 5 Ekim 2023
3. Maç günü: 26 Ekim 2023
4. Maç günü: 9 Kasım 2023
5. Maç günü: 30 Kasım 2023
6. Maç günü: 14 Aralık 2023