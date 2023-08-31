UEFA Konferans Ligi'nde torbalar belli oldu! İşte muhtemel rakiplerimiz

UEFA Konferans Ligi'nde oynanan play-off rövanş maçlarının ardından Beşiktaş, Dinamo Kiev'i; Fenerbahçe de Twente'yi eleyerek gruplara kalmayı başardı. Diğer temsilcimiz Adana Demirspor ise penaltılarda Genk'e elenerek Avrupa hayaline veda etti. Konferans Ligi'nde oynanan mücadeleler sonrası torbalar da belli oldu. İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri... (BEŞİKTAŞ HABERLERİ) (FENERBAHÇE HABERLERİ)

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 01.09.2023- 01:40 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023- 01:40