UEFA Konferans Ligi A Grubu 5. maçında temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda Fiorentina ile zorlu mücadelede karşı karşıya geliyor. Fiorentina - Başakşehir maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...
FIORENTINA - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 19:45'te başlayan Fiorentina - Fiorentina maçı Exxen'den canlı yayınlanıyor.
FIORENTINA - BAŞAKŞEHİR MAÇININ İLK 11'LERİ
Fiorentina: Gollini, Dodo, Milenkovic, Igor, Terzic, Barak, Amrabat, Mandragora, Kouame, Saponara, Jovic.
Başakşehir: Muhammed, Caiçara, Leo, Ndayishimiye, Lima, Aleksic, Biglia, Mahmut, Deniz, Mounir, Okaka.