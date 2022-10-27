Sivasspor Cluj maçı CANLI İZLE (Sivasspor-Cluj canlı anlatım)

UEFA Konferans Ligi G Grubu 5. hafta maçında temsilcimiz Demir Grup Sivasspor sahasında Rumen ekibi CFR Cluj'u ağırlıyor. Yiğidolar bu maçı kazanıp son maçlar öncesi liderliği garantilemek istiyor. Sivasspor-Cluj maçının tüm detayları ve karşılaşmanın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Sivasspor Haberleri Yayın Tarihi: 27.10.2022- 23:20 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022- 23:20