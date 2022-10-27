UEFA Konferans Ligi G Grubu 5. haftasında Demir Grup Sivasspor ile CFR Cluj karşı karşıya geliyor. Mücadeleye dair tüm bilgiler haberimizde...
SİVASSPOR CLUJ İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Caner, Uğur, Keita, Hakan, Saba, N'Jie, Erdoğan, Yatabare.
Cluj: Scuffet, Manea, Matias, Kolinger, Camora, Boateng, Muhar, Cvek, Deac, Roger, Janga.
SİVASSPOR - CLUJ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Sivasspor ile CFR Cluj arasında oynanan maç saat 22.00'de başladı. Norveçli hakem Rohit Saggi'nin yönettiği karşılaşma TV 8,5 ve EXXEN'de canlı yayınlanıyor.