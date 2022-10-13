UEFA Konferans Ligi G Grubu 4. maçında temsilcimiz Demir Grup Sivasspor deplasmanda Kosova ekibi Ballkani ile kozlarını paylaştı. 1-0 geriye düşen Yiğidolar, mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrıldı.

UEFA Konferans Ligi G Grubu 4. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Ballkani karşı karşıya geldi. Mücadeleyi temsilcimiz 2-1 kazandı.

Ev sahibinin golünü 36. dakikada Armend Thaqi kaydederken; Yiğidolar bu gole 72. dakikada Hakan Arslan ve 81'de Karol Angielski ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 7'ye yükseltti ve liderliğe yükseldi. Ballkani ise 4 puanda kaldı.

27 Ekim Perşembe günü oynanacak grubun 5. maçlarında Sivasspor sahasında CFR Cluj'u ağırlayacak. Ballkani ise Slavia Prag'ı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

28. dakikada Saba'nın sağdan ortasında kaleci, Yatabare'den önce müdahale ederek topu uzaklaştırdı.

30. dakikada sağdan gelişen Ballkani atağında Korenica'nın ceza sahası girişinde düzeltmek istediği top sekerek Rrahmani'nin önünde kaldı, Ballkanili futbolcunun müsait pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

33. dakikada Dellova'nın uzaktan şutunu kaleci Ali kornere çeldi.

GOL! 36. dakikada Ballkani 1-0 öne geçti. Korenica ceza sahası önünde topu Armend Thaqi'nin önüne çıkardı, Kosovalı oyuncunun gelişine sert şutunda top kaleci Ali'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.

51. dakikada Sivasspor savunmasını az adamla yakalayan Ballkani'de Krasniqi soldan ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı, Kosovalı oyuncunun vuruşunda kalesini terk eden Ali, topun ağlara gitmesine izin vermedi.

60. dakikada Korenica'nın uzak mesafeden şutunu kaleci Ali kurtardı.

66. dakikada Gradel'in sol çaprazdan şutu savunmadan sekerek Njie'nin önünde kaldı. Sivassporlu oyuncunun sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Frasheri topu kontrol etti.

GOL! 72. dakikada Sivasspor skoru eşitledi. Gradel'in soldan ortaladığı topu Hakan Arslan altı pas önünde kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-1

GOL! 81. dakikada Sivasspor öne geçti. Ceza sahasının solunda topu çizgi üzerinde kontrol eden Gradel meşin yuvarlağı dışarı çıkardı, Uğur Çiftçi gelişine kaleye vurdu. Kaleye giden topu filelerle buluşturan isim Angielski oldu: 1-2