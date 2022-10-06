Anderlecht - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Anderlecht - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. B Grubu'nda Anderlecht ile West Ham United karşı karşıya gelecek. Peki, Anderlecht - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Anderlecht - West Ham United maçıyla ilgili tüm detaylar...

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 06.10.2022- 18:00 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022- 18:00